У Миколаєві чоловік навів ракети РФ на будинок коханої через відмову: як його покарали

У Миколаєві 46-річний чоловік надіслав російським спецслужбам координати багатоповерхівки, у якій проживає жінка, яка не відповіла взаємністю на його залицяння.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

У судовому засіданні жінка повідомила, що обвинувачений отримав її номер телефону під час виконання своїх службових обов'язків як працівника одного з поштових відділень, коли вона отримувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення.

"Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Згодом обвинувачений повідомив, що співпрацює зі спецслужбами РФ і надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала. У судовому засіданні упізнала обвинуваченого", — йдеться у повідомленні.

Проте, як зазначено у матеріалах справи, чоловік за грошову винагороду справді погодився надавати особам, які позиціонували себе як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві.

"Надалі він надсилав інформацію із зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей", — зазначили в пресслужбі суду.

Наразі чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До вироку суду чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Сумах 71-річна жінка стала жертвою шахрая, який видавав себе за закоханого в неї іноземця. Пенсіонерка віддала йому свої заощадження в розмірі 90 тисяч гривень.

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