У Миколаєві чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як все закінчилось

У Миколаєві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Миколаєва (назва суду недекомунізована).

За даними суду, у червні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Згодом йому вручили повістку про відправлення на військову службу.

Проте чоловік написав заяву про відмову від мобілізації та на вказаний у повістці час не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік пояснив, що є єдиним сином у родині та боїться загинути. Він додав, що під час російського наступу на Миколаїв 2022 року отримав поранення.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.

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