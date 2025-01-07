У Миколаєві чоловік посварився з персоналом і закинув у кафе страйкбольну гранату: фото

34-річний мешканець Одеської області після скоєного задля конспірації змінив зачіску та поголив бороду.

У Миколаєві чоловік, вчинивши конфлікт з персоналом закладу на центральній вулиці міста, кинув у приміщення страйкбольну гранату і втік.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

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"Подія сталась ввечері 5 січня. На спецлінію 102 звернулась працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що невідомий кинув у залу з відвідувачами вибухівку та втік. На місці події поліцейські встановили, що ніхто з громадян не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили у якості речових доказів", – йдеться у повідомленні.

Під час комплексу розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Одеської області.

Задля конспірації після вчинення правопорушення чоловік змінив зачіску та поголив бороду.

Посічена уламками гранати підлога кафе / Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Після затримання винуватець інциденту попросив вибачення у персоналу кафе та відвідувачів.

За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції №1 Миколаївського райуправління розпочали досудове розслідування за статтею "Хуліганство", санкція якої передбачає штраф або пробаційний нагляд, або обмеження волі до п'яти років.

Нині вирішується питання про оголошення чоловікові підозри.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Херсоні чоловік кинув гранату в людей на майданчику біля магазину.

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