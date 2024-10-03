У Миколаєві чоловік відмовився від мобілізації "через дії працівників ТЦК": кого покарали

У Миколаєві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Миколаєва (назва суду досі недекомунізована - ред.).

За даними суду, у грудні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте житель Миколаєва категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провивину визнав тільки частково. Він підтвердив, що ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Згодом працівники ТЦК намагались йому вручити повіску, але підсудний категорично відмовився її отримувати.

Чоловік заявив, що "вважав, що стан його здоров`я не дозволяє йому проходити військову службу. Тому вказана повістка оголошувалася йому працівниками РТЦК. Також він був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, однак відмовився підписувати попередження та виклав особисто на ньому свої пояснення про те, що вважав себе неправомірно доставленим до РТЦК". Водночас, житель Миколаєва до медиків не звертався, жодного лікування не проходив та рішення ВЛК не оскаржував.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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