У Миколаєві чоловік здавав позиції ЗСУ і хотів воювати за РФ: після затримання він заявив, що це "законно"

У Миколаєві до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав позиції ЗСУ та хотів воювати за Росію після окупації його міста.

Про це йдеться у вироку Корабельного районного суду міста Миколаєва.

За даними суду, житель Миколаєва у червні-липні 2022 року активно підтримував російських терористів. В обстрілах міста зрадник звинувачував ЗСУ, українських воїнів він обзивав "фашистами", а миколаївців - "руськими людьми, яких українізували западенці".

Він також у проросійських спільнотах писав, що після окупації Миколаєва приєднається до російської армії або бойовиків "ЛДНР", бо "зло на заході".

Згодом зрадник також здав росіянам місце дислокації ЗСУ. Його викрила СБУ та затримала.

На суді чоловік визнав, що був членом проросійської спільноти та робив антиукраїнські дописи, проте на його думку "це цілком законно", бо так він висловлював свою думку. Щодо здавання позиції, то зрадник заявив - "хотів попередити людей, що живуть поруч".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України та засудив його до 9 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відверто прославляв країну-агресорку та сподівався, що його обласний центр потрапить в окупацію. Також він просив росіян ще жорстокіше бомбардувати Україну, зокрема - Київ та Львів.

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