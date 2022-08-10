У Миколаєві чути вибухи: шукайте укриття або використовуйте правило двох стін

Про це інформують журналісти Суспільного.

"Миколаїв - чути вибухи!

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін", - написав у соцмережах мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

В місті та області оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом. За його словами, місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

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