У Миколаєві далекобійник побився з водієм маршрутки: на допомогу останньому прийшли пасажири

Пасажири влаштували водієві вантажівки самосуд.
У Миколаєві на дорозі стався конфлікт між далекобійником та водієм маршрутки, який віз пасажирів.
Про це інформують "Вартові Еспресо".
Спочатку між водіями сталася словесна перепалка. Потім далекобійник забризкав свого опонента балончиком. На допомогу останньому кинулися пасажири. Вони влаштували водієві вантажівки самосуд. Далекобійник намагався сховатися у кабіні, проте один з пасажирів встиг заскочити і лупцював чоловіка просто всередині автівки.
"Розправу зміг зупинити лише наряд поліції", — йдеться в повідомленні.
Водія вантажівки забрала "швидка". У нього — численні травми та підозра на струс мозку. До лікарні вирушив і водій маршрутки, який отримав сильні опіки очей і слизових оболонок рота і носа.
Нагадаємо, що у Миколаєві авто збило 14-річного хлопця, який мив машини на перехресті.