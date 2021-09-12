У Миколаєві далекобійник побився з водієм маршрутки: на допомогу останньому прийшли пасажири

Пасажири влаштували водієві вантажівки самосуд.

У Миколаєві на дорозі стався конфлікт між далекобійником та водієм маршрутки, який віз пасажирів.

Про це інформують "Вартові Еспресо".

Також читайте У Білій Церкві поліцейські влаштували бійку: їх розборонили товариші

Спочатку між водіями сталася словесна перепалка. Потім далекобійник забризкав свого опонента балончиком. На допомогу останньому кинулися пасажири. Вони влаштували водієві вантажівки самосуд. Далекобійник намагався сховатися у кабіні, проте один з пасажирів встиг заскочити і лупцював чоловіка просто всередині автівки.

"Розправу зміг зупинити лише наряд поліції", — йдеться в повідомленні.

Водія вантажівки забрала "швидка". У нього — численні травми та підозра на струс мозку. До лікарні вирушив і водій маршрутки, який отримав сильні опіки очей і слизових оболонок рота і носа.

Нагадаємо, що у Миколаєві авто збило 14-річного хлопця, який мив машини на перехресті.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання