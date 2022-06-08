У Миколаєві демонтують рекламні щити: метал пускають на "їжаки" та бліндажі для ЗСУ

У Миколаєві демонтують рекламні щити: метал пускають на "їжаки" та бліндажі для ЗСУ

У Миколаєві демонтують металеві рекламні конструкції.

В місті розібрали вже три сотні білбордів.

Про це повідомляють в Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради.

"Наразі місто очищено від близько 300 білбордів. Їх прибрано майже 50% від загальної кількості в Миколаєві. І робота триватиме! Все, що демонтовано – стало протитанковими "їжаками", конструкціями для блінджів або насипів", - повідомляють у Департаменті.

Зазначається, що половина чоловіків-працівників департаменту, разом з директором, стали до лав ЗСУ і зараз боронять Україну.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. В результаті атаки країни-агресорки спалахнули склади із зерновим шротом.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що російські загарбники майже щодня обстрілюють Миколаїв та область з "Піонів" – самохідних артилерійських установок. Почали з'являтись жертви серед цивільного населення.

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