У Миколаєві до госпіталізації довів хлопчика конфлікт з однокласниками

Дитина перебуває у лікарні.
У Миколаєві до лікарні потрапив 12-річний хлопчик, учень однієї з шкіл, з тяжкими травмами живота.
Про це повідомили у поліції.
Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.
Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації, поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
Вже опитані учасники конфлікту, свідки та очевидців, педагоги і адміністрація навчального закладу.
Нагадаємо, у школі в Черкаській області розгорівся скандал, бо 7-класника Артема побили учні з паралельного класу просто під час уроку. Дитина потрапила до лікарні зі струсом мозку.