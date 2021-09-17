У Миколаєві до госпіталізації довів хлопчика конфлікт з однокласниками

У Миколаєві до госпіталізації довів хлопчика конфлікт з однокласниками

Дитина перебуває у лікарні.

У Миколаєві до лікарні потрапив 12-річний хлопчик, учень однієї з шкіл, з тяжкими травмами живота.

Про це повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.

Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації, поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

Вже опитані учасники конфлікту, свідки та очевидців, педагоги і адміністрація навчального закладу.

Нагадаємо, у школі в Черкаській області розгорівся скандал, бо 7-класника Артема побили учні з паралельного класу просто під час уроку. Дитина потрапила до лікарні зі струсом мозку.

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