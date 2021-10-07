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У Миколаєві "герой паркування" заблокував рух трамваїв (фото)

У Миколаєві "герой паркування" заблокував рух трамваїв (фото)

На місці працювали патрульні.

У Миколаєві 7 жовтня було тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів №6, 7.

Про це повідомляється в Facebook-групі "Електротранспорт Миколаєва".

Інцидент стався через водія, який припаркував свою Audi біля зоопарку - автомобіль був занадто близько до рейок і трамвай не міг проїхати, не зачепивши його.

"На місце події викликали патрульну поліцію, щоб розшукати власника автомобіля. Нагадуємо всім водіям і учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил парковки, щоб уникнути подібних ситуацій", - зазначили автори поста.

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Раніше повідомлялось, що у Києві автоледі припаркувала автомобіль так, що заблокувала доступ до електропідстанції.  У той час 16 будинків на масиві Позняки залишалися знеструмлені,  тому ремонтники не могли усунути неполадку і повернути подачу електроенергії.

Зазначається, що жінка-водій легковика Chevrolet залишила машину перед будівлею, впритул до дверей електропідстанції.

Комунальники викликали поліцію, але і правоохоронці нічого не могли зробити з машиною, оскільки "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів".

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