У Миколаєві хірурги 9 годин пришивали чоловіку відрізану руку 

Операція пройшла успішно, травмовані пальці пацієнта вже починають функціонувати.

У Миколаєві хірурги пришили 69-річному чоловікові руку, яку він випадково відрізав циркулярною пилкою.

Про це пише видання Николаевские новости.

За інформацією видання, з моменту травми до того часу, коли чоловіка доставили в операційну, минуло п'ять годин. Першу допомогу чоловік отримав за місцем проживання: йому зробили знеболення, гемостаз.

Дев'ятигодинну операцію, яку провела бригада у складі Андрія Потапенка, Михайла Леоненка і Володимира Передерея, пройшла успішно. Лікарям вдалося врятувати пацієнту кінцівку, а травмовані пальці вже починають функціонувати.

Під час операції хірургам довелося складати і фіксувати кістки, під мікроскопом вшивати артерії, вени, нерви і сухожилля.

Нагадаємо, у Львові турецький пластичний хірург безкоштовно прооперував українських дітей із різними вадами.

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