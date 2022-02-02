У Миколаєві хлопчик під час гри із сірниками підпалив багатоповерхівку

У Миколаєві хлопчик під час гри із сірниками підпалив багатоповерхівку

Минулось без жертв, проте квартира вигоріла вщент.

Грався з сірниками і ледь не спалив будинок - у Миколаєві 9-річний хлопчик влаштував пожежу у багатоповерхівці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Полум’я та дим з балкона на 7 поверсі побачили перехожі, вони і викликали рятувальників. Коли ті приїхали, кімната вже була охоплена полум‘ям, решта квартири уся була в диму.

В оселі жила жінка з 9-річним сином, а також дід хлопчика. Під час займання жінки вдома не було, дідусь дивився у сусідній кімнаті телевізор. А хлопчик тим часом вирішив побавитись із сірниками.

Ледь живого діда рятувальникам довелось евакуювати, він так надихався димом, що самостійно вийти з квартири не зімг. Вивели на двір і дитину.

Також надзвичайникам довелось евакуйовувати і сусідів з двох поверхів. Минулось без жертв, проте квартира вигоріла вщент.

Новини Миколаєва: 9-річний хлопчик грався сірниками і влаштував пожежу в багатоповерхівці

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