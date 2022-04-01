У Миколаєві кількість жертв від ракетного удару по будівлі облдержадміністрації зросла до 31 особи - ДСНС (фото)

З-під завалів деблоковані тіла загиблих 30 людей, ще одна людина померла в лікарні.
Миколаєві кількість жертв від ворожого ракетного удару по будівлі обласної держадміністрації зросла до 31 особи.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
"Станом на 20:00 1 квітня тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл загиблих на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації… З-під завалів деблоковані тіла загиблих 30 людей, ще одна людина померла в лікарні", - зазначено у повідомленні.
Рятувальники повідомили, що членам родин загиблих, які прийшли до будівлі та чекали на завершення робіт, психолог ДСНС надавав психологічну допомогу.
Роботи з розбору завалів тривають.
Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли Миколаївську ОДА. У ДСНС тоді повідомили, що обстріл у Миколаєві стався близько 08:45. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Сталося руйнування центральної секції будівлі від дев'ятого до першого поверху.
Як повідомлялось, під час обстрілу Миколаївської ОДА загинув український перемовник. Він домовлявся з російськими окупантами про здавання ними зброї.
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