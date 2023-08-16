У Миколаєві лікарі психлікарні заробляли тисячі доларів на довідках для ухилянтів: подробиці

У психіатричній лікарні Миколаєва викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах.

У Миколаєві в обласному центрі психічного здоров’я викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах – там виготовляли фейкові довідки для військовозобов'язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який займався підбором "клієнтів".

Медична довідка з фейковими психічними хворобами, що була підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували $1,5 тис.

Щомісяця ділки оформляли таких фіктивних документів на понад $100 тис.

Працівники ДБР затримали одного з учасників схеми – правоохоронця – "на гарячому", під час передавання меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, посадовець ДСНС "допомагав" чоловікам виїхати за кордон – як працювала схема.

Читайте також: