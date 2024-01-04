У Миколаєві мати побила 4-річну доньку й виставила її майже оголеною на балкон

Матір, якій всього 16 років, каже, що не справляється з дитиною.

У Миколаєві горе-мати познущалася з маленької доньки.

Про випадок насильства повідомила очільниця Служби у справах дітей Миколаївської міськради Юлія Кравченко.

За даними Краченко, мати вживала алкоголь, а тоді побила 4-річну дівчинку і майже оголеною виставила її на балкон. Мабуть, дитина невчасно їсти попросила, бо була голодна.

"Дитину побила мама, яка завагітніла нею у 16 років. Як вона повідомила - вона з нею не справляється, бо дівчинка дуже неслухняна. Дівчинка дійсно побита, є сліди свіжих побоїв, є застарілі. Дитина боїться маму. Помістили до лікарні на обстеження, родичі підтримають. У дитини, окрім синців, педикульоз, контактний дерматит - супутники неналежного нагляду", - написала вона.

Також з'ясувалося, що у матері є ще одна дитина - 2-річний хлопчик.

"Після лікарні, незважаючи на глибокий вечір, поїхали перевірити, що з цією дитиною. Мати - сама ще майже дитина, обидві свої дитини народила, як мама одинока... Незважаючи на свята - холодильник абсолютно пустий, дитячих речей вкрай замало, а ті, що є - брудні.. Примусили хоча б зварити яйця дитині", - додала вона.

Нагадаємо, на Житомирщині 24-річну матір підозрюють у катуванні немовляти. Жінка покусала свою дитину.

Читайте також: