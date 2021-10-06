У Миколаєві мікроавтобус, уникаючи зіткнення, протаранив легковик і врізався в дерево (фото)

Постраждали водій і пасажир.
У Миколаєві на вулиці Потьомкінській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та легкових автомобілів Volkswagen і Nissan, в результаті якого постраждали двоє людей.
Про це пише Преступности.НЕТ.
Інцидент стався на перетині вулиць Потьомкінської і Малої Морської. мікроавтобус рухався по Малій Морській з боку проспекту, і, як пояснив водій перед ним різко виїхав інший автомобіль.
Уникаючи зіткнення, водій мікроавтобуса врізався в Volkswagen Passat, що їхав по Потьомкінській в напрямку Садової. Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.
В результаті аварії постраждали водій і пасажир Volkswagen - їх з місця аварії забрала карета швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.