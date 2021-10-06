У Миколаєві мікроавтобус, уникаючи зіткнення, протаранив легковик і врізався в дерево (фото)

У Миколаєві мікроавтобус, уникаючи зіткнення, протаранив легковик і врізався в дерево (фото)

Постраждали водій і пасажир.

У Миколаєві на вулиці Потьомкінській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та легкових автомобілів Volkswagen і Nissan, в результаті якого постраждали двоє людей.

Про це пише Преступности.НЕТ.

Інцидент стався на перетині вулиць Потьомкінської і Малої Морської. мікроавтобус рухався по Малій Морській з боку проспекту, і, як пояснив водій перед ним різко виїхав інший автомобіль.

Уникаючи зіткнення, водій мікроавтобуса врізався в Volkswagen Passat, що їхав по Потьомкінській в напрямку Садової. Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.

В результаті аварії постраждали водій і пасажир Volkswagen - їх з місця аварії забрала карета швидкої медичної допомоги.

Преступности НЕТ

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

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