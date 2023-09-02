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У Миколаєві на кладовищі загинув чоловік: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Миколаєві на кладовищі загинув чоловік: подробиці трагедії

У Миколаєві на кладовищі знайшли тіло чоловіка / Фото: pixabay.com

Поліція розслідує причини трагедії.

У Миколаєві 1 вересня у склепі на місцевому кладовищі спалахнула пожежа. На місці інциденту знайшли тіло невідомого чоловіка. 

Про це повідомили в ДСНС у Миколаївській області. 

За даними рятувальників, в обід до них надійшло повідомлення про пожежу на території міського некрополя. Там у склепі спалахнула пожежа. 

На місце події оперативно прибули працівники ДСНС. Під час ліквідації займання у склепі виявили тіло невідомого чоловіка. 

Причини трагедії встановлює поліція. 

Нагадаємо, у Миколаєві в акваторії Бузького лиману потонув підліток

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Дата публікації
Перегляди
969
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