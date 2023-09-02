У Миколаєві на кладовищі загинув чоловік: подробиці трагедії

Поліція розслідує причини трагедії.
У Миколаєві 1 вересня у склепі на місцевому кладовищі спалахнула пожежа. На місці інциденту знайшли тіло невідомого чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС у Миколаївській області.
За даними рятувальників, в обід до них надійшло повідомлення про пожежу на території міського некрополя. Там у склепі спалахнула пожежа.
На місце події оперативно прибули працівники ДСНС. Під час ліквідації займання у склепі виявили тіло невідомого чоловіка.
Причини трагедії встановлює поліція.
Нагадаємо, у Миколаєві в акваторії Бузького лиману потонув підліток.
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