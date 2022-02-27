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У Миколаєві нацгвардійці зупинили фуру "АТБ" з російськими окупантами

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Всіх ворогів було знешкоджено.

У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів "АТБ", в яких переховувалися російсько-окупаційні військові.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Нацгвардія працювала спільно з міським комісаром. Під час огляду фур в них виявили війська РФ.

За інформацією поліції, розпочався бій. Нацгвардійці знешкодили усіх ворожих військових. Втім, скільки їх було, не повідомляється.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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