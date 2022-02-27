У Миколаєві нацгвардійці зупинили фуру "АТБ" з російськими окупантами

У Миколаєві нацгвардійці зупинили фуру "АТБ" з російськими окупантами

Всіх ворогів було знешкоджено.

У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів "АТБ", в яких переховувалися російсько-окупаційні військові.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Нацгвардія працювала спільно з міським комісаром. Під час огляду фур в них виявили війська РФ.

За інформацією поліції, розпочався бій. Нацгвардійці знешкодили усіх ворожих військових. Втім, скільки їх було, не повідомляється.