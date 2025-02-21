У Миколаєві "накрили" схему ухилення від мобілізації: як вона працювала (фото)

Ця схема діяла від кінця 2024 року. Порушникам загрожує до 10 років ув’язнення.

У Миколаєві працівники Державного бюро розслідувань заблокували незаконний механізм видавання фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. За свої "послуги" фігуранти брали платню у розмірі 8000 дол.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

До незаконної схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївщини, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

Фігуранти справи підробляли медичні документи для охочих уникнути мобілізації. Так, правоохоронець знаходив "клієнтів", а посадовець ТЦК разом з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами. Вартість такої "послуги" становила 8000 дол.

Ця схема діяла від кінця 2024 року. Правоохоронці затримали її учасників під час передавання хабаря.

На роботі у фігурантів були проведені обшуки. Правоохоронці вилучили документи, які допоможуть встановити тих, хто скористався фейковими довідками.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Фігурантів взято під варту з можливістю внесення застави до 1,2 млн грн. Порушникам загрожує до 10 років ув’язнення.

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР у Миколаєві викрило схему ухилення від мобілізації / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, поліція Києва затримала двох жителів столиці, які організували схему переправлення ухилянтів до Молдови за 15 тис. дол.