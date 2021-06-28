У Миколаєві невідомі спалили дорожню техніку біля Варварівського мосту

Зловмисники облили невідомою сумішшю техніку та підпалили.

У Миколаєві троє невідомих зловмисників підпалили дорожню техніку, яка ремонтувала Варварівський міст.

Про це інформує місцева поліція і ДСНС.

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Охоронець розповів, що до місця розташування дорожньо-будівельної техніки підійшли троє невідомих осіб. В руках у них були пластикові ємності. Зловмисники облили невідомою сумішшю автомобіль для фрезування та підпалили. Побачивши охоронця, чоловіки одразу ж втекли.

Пожежу ліквідували рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці події знайшли дві пластикові місткості, в одній з яких наявна невідома речовина. Їх направили на експертизу.

Наразі правоохоронці проводять розслідування і встановлюють причетних до злочину осіб. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, що у вчора Миколаєві, на цьому ж місці стався транспортний колапс. Люди понад 4 години стояли в заторі. Причиною заторів стали ремонтні роботи, які тривають на Варварівському мосту.

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