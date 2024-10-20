У Миколаєві невідомі військові намагалися зв’язати чоловіка: у ТЦК прокоментували відео

В обласному ТЦК та СП повідомили, що їхні працівники не причетні до цього інциденту.

У неділю, 20 жовтня, в Мережі з’явилося відео з одного з районів міста Миколаєва, на якому невідомі люди у військовій формі повалили на землю чоловіка у камуфляжі та намагалися його зв’язати.

В обласному ТЦК та СП повідомили, що їхні працівники не причетні до цього інциденту, та висловили сподівання, що його прокоментують у інших підрозділах після проведеного розслідування.

На опублікованих кадрах видно, як четверо людей притискають людину, з ніг якої злетіло взуття, до землі на проїжджій частині вулиці, поряд лежить скотч, в руках одного з нібито військових з’явилася мотузка. Чоловікові, що лежав на асфальті, закривали рот.

У Миколаєві невідомі військові намагалися зв’язати чоловіка

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“На відео відсутній початок і фінал інциденту. Застерігаємо утриматися від поспішних висновків стосовно дій зафільмованих військовослужбовців і не переносити своє невдоволення на інших представників Збройних Сил України”, - наголосили в Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, в Комунарському районі міста Запоріжжя під час конфлікту на вулиці працівник ТЦК здійснив попереджувальний постріл вгору із автоматичної зброї.

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