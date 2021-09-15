У Миколаєві під час будівництва знайшли старовинний артефакт (фото)

Арка була створена або в 18 столітті, або в першій половині 19 століття.
У Миколаєві на розі вулиць Московської та Микільської виявили незвичну знахідку. Будівельники розрили яму під фундамент для нового будинку.
Під землею вони знайшли старовинну арку, передає місцеве видання "Новости-N".
Археолог Олександр Смірнов розповів, що це або частина старої системи "лівнівок", або, що більш вірогідно – холодильник.
"У цьому районі можуть бути так звані холодильники. На вулиці Лягіна та Нікольській деякі до цього часу функціонують. Не в розумінні нашого льоха. Там була постійна температура, і там зберігалися продукти", - сказав археолог.
Арка була створена або в 18 столітті або, що більш імовірно, в першій половині 19 століття.
Раніше стало відомо, що у Львові знайшли схованку єврейської громади з доказами тривалого побуту людей.