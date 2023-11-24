У Миколаєві під час тривоги сталися вибухи: що відомо

У Миколаєві у п'ятницю, 24 листопада, сталися вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, але не були пов'язані з ворожим обстрілом.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Друзі, вибухи, які ви можете чути в деяких районах міста, - робота наших військових за межами Миколаєва", - наголосив мер.

Сєнкевич наголосив, що хвилюватись немає причин.

Тим часом очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував, що ще буде декілька підривів.

"За містом працюють наші військові, позбуваються російського мотлоху. У разі небезпеки, повідомлю", - додав голова ОВА.

У Миколаївській області повітряна тривога тривала понад пів години: від 10:11 до 10:43. Місцеві Telegram-канали і медіа повідомляли про звуки вибухів, які повторювалися кілька разів.

Нагадаємо, вночі проти 24 листопада РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Росіяни запустили три"Shahed-136/131" та дві ракети Х-59 із південно-східного напрямку.

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