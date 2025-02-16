У Миколаєві після удару РФ понад 100 тисяч людей залишилися без опалення: що робити містянам

Віталій Кім запевнив, що знайшлися варіанти вирішення проблеми з опаленням в Миколаєві

У ніч проти 16 лютого російські окупанти масовано атакувала Миколаїв "Шахедами".

Про наслідки удару розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначалось, що внаслідок злочинної атаки РФ у Миколаєві понад 100 тисяч людей залишились без опалення.

Проте згодом Віталій Кім повідомив, що знайшлися варіанти вирішення проблеми з опаленням в Миколаєві, які виникли внаслідок атаки російського "шахеда" по Миколаївській ТЕЦ.

"По ситуації аварії на ТЕЦ після обстрілу росіян. Знайшли всі шляхи [вирішення], знаємо, що робити. Прошу чітко виконувати вказівки влади. Тому що від сьогодні ми будемо підключити до тепла будинки. І щоб не було такого, що хтось хоче раніше, відкриє раніше і буде несанкціонований забір тепла, який може привести до аварії. Тому не поспішайте, робіть чітко, як вам кажуть. І все буде добре", – зазначив Кім.

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян, які мають можливість поїхати до близьких чи родичів, у яких індивідуальне опалення чи від Миколаївоблтеплоенерго – зробити це.

"Маємо бути готовими до того, що декілька діб тепла точно не буде", – сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

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