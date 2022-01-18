У Миколаєві продовжують шукати студента, який зник пів року тому (прикмети)

У Миколаєві продовжують шукати студента, який зник пів року тому (прикмети)

Хлопець не виходить на зв’язок.

Поліція Миколаєва продовжує пошуки безвісти зниклого Дмитра Шаламая, який 8 червня 2021 року близько 9:30 вийшов із гуртожитку по вул. Крилова для здачі іспитів, але в університеті так і не з’явився.

Про це йдеться у повідомлення поліції регіону.

Наразі його місцеперебування невідоме. Може перебувати на території Вінницької або Херсонської областей.

Прикмети: зріст – 180-185 см, волосся темно-русяве коротке, очі карі.

Був одягнений: у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Особливі прикмети: на шиї з лівої сторони є родимка.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування хлопця або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 або за телефонами 063-535-43-70, 063-307-02-94, 093-429-58-72, 102.

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Нагадаємо, в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021 року. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.

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