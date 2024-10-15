У Миколаєві пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Миколаєві у ніч на 15 жовтня 2024 року пролунала низка вибухів.
Про це інформують місцеві пабліки та моніторингові канали.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу, а потім - про рух двох швидкісних цілей на Миколаїв.
Місцеві пабліки повідомляють, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.
Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.
Наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, за даними ООН, вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.
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