У Миколаєві пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Миколаєві у ніч на 15 жовтня 2024 року пролунала низка вибухів.

Про це інформують місцеві пабліки та моніторингові канали.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу, а потім - про рух двох швидкісних цілей на Миколаїв.

Місцеві пабліки повідомляють, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.

Моніторингові канали додають, що сталося влучення по приватному житловому будинку.

Наразі інформація уточнюється.

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Нагадаємо, за даними ООН, вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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