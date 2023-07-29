У Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі: чоловіки розбирали снаряд

Поранення отримали кілька чоловіків.
Вранці 29 липня у приватному секторі в одному з районів Миколаєва пролунав вибух. У лікарні опинилося п'ятеро чоловіків.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
За його словами, в одному з будинків на вулиці Нагорній. Господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Снаряд здетонував.
Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Вони перебувають у лікарні.
"Не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу", - наголошу Назаров.
Як повідомлялося, у Миколаївській області трактористи підірвалися на снаряді. Вони полі заготовляли солому для худоби на зиму. Один з чоловіків випадково наступив на касетний снаряд, що лежав на полі. Пристрій здетонував. Один селянин загинув на місці події.