У Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі: чоловіки розбирали снаряд

Вранці 29 липня у приватному секторі в одному з районів Миколаєва пролунав вибух. У лікарні опинилося п'ятеро чоловіків.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, в одному з будинків на вулиці Нагорній. Господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Снаряд здетонував.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Вони перебувають у лікарні.

"Не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу", - наголошу Назаров.

У Миколаєві четверо чоловіків намагалися розібрати касетний снаряд. Фото: В. Назаров.

Як повідомлялося, у Миколаївській області трактористи підірвалися на снаряді. Вони полі заготовляли солому для худоби на зиму. Один з чоловіків випадково наступив на касетний снаряд, що лежав на полі. Пристрій здетонував. Один селянин загинув на місці події.

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