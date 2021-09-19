У Миколаєві прорвало каналізаційний колектор: нечистотами затопило двори будинків

Прорив стався після зливи.

У Миколаєві після сильної зливи прорвало каналізаційний колектор діаметром 1200 мм у районі вулицв Липової.

Про це "Преступности.НЕТ" повідомили жителі вулиці.

За їх словам, вулицю і приватні будинки залило нечистотами. Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.

Нагадаємо, У Миколаєві на бетонному колекторі по вулиці Флотській утворилися провалля. Через пошкодження колектора та значні зливи двори та будинки людей, які проживають неподалік, затопило нечистотами. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала ситуацію по вул. Флотська надзвичайною.

А у містечку Бучач Тернопільської області мешканці трьох двоповерхових будинків заливають каналізаційними відходами сусідів, чиї будинки розташовані нижче по вулиці.

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