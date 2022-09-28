У Миколаєві прозвучали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Повітряна тривога оголошена в місті та області.
У Миколаєві прозвучали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.
Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".
Не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02, росіяни вдарили по різних районах міста.
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