У Миколаєві прозвучали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Повітряна тривога оголошена в місті та області.

У Миколаєві прозвучали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".

Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02, росіяни вдарили по різних районах міста.

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