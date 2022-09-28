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У Миколаєві прозвучали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

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У Миколаєві прозвучали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: Pexels

Повітряна тривога оголошена в місті та області.

У Миколаєві прозвучали вибухи. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін". 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02, росіяни вдарили по різних районах міста.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
123
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