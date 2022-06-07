У Миколаєві росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні - Боррель

У Миколаєві росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні - Боррель

Російські окупанти знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Російська Федерація завдала ракетного удару по місту 4 червня. В результаті атаки країни-агресорки спалахнули склади із зерновим шротом.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише CNN.

"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві", - написав Боррель.

За його словами, ця атака суперечить недавнім обіцянкам російського президента-диктатора Володимира Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

"Дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає все більш цинічною", - написав він.

Як повідомлялося, New York Times пише, що Росія намагається продати вкрадене в Україні зерно країнам Африки. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу. Країни Африки можуть відмовитись від покупки краденого українського зерна, якщо Захід запропонує їм альтернативу.

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