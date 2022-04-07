У Миколаєві російські окупанти розбомбили залізничний вокзал

Залізничний вокзал Миколаєва не працює, оскільки він суттєво постраждав під час обстрілів окупантів.

У Миколаєві рашисти розбомбили залізничний вокзал.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, зараз залізничний вокзал Миколаєва не працює, оскільки він суттєво постраждав під час обстрілів окупантів.

"Не працює, бо розбомбили його", - відповів міський голова на запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал.

Коли саме стався удар по цьому об'єкту, глава міста не уточнив.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім показав відео, як українські захисники разом з патрульною поліцією області у Херсонській області "притягли до відповідальності порушника дорожнього руху".