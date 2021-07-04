У Миколаєві шахраї call-центру викрадали гроші з банківських карток: як захиститися від зловмисників

У Миколаєві шахраї call-центру викрадали гроші з банківських карток: як захиститися від зловмисників

Шахраї представлялися представниками банку.

У Миколаєві діяв злочинний call-центр, працівники якого виманювали інформацію про банківські картки і викрадали гроші громадян. Роботу шахрайського call-центру викрила і припинила кіберполіція.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Як виявилося, роботу шахрайського сall-центру організувала 33-річна мешканка іншого регіону, шукали та вербували операторів двоє миколаївців. Зловмисники налагодили діяльність "закладу" в одному з офісних приміщень у центрі міста.

Поліція з'ясувала, що оператори телефонували жертвам нібито як працівники банку, після чого виманювали їхні персональні дані і викрадали кошти. На момент проведення слідчих дій у call-центрі "працювало" 30 операторів.

Під час обшуків силовики вилучили й направили на експертизу 102 комп'ютера, сервер та 28 мобільних телефонів. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість постраждалих та суму завданих їм збитків. Триває розслідування кримінального провадження, шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі.

Також у поліції дали поради українцям, щоб не втрапити у подібну подібну пастку шахраїв. Так, якщо Вам телефонують і під різними приводами випитують дані банківської картки, паролі, треба одразу припинити розмову і за жодних умов не розкривайте ці реквізити своїх карток: банківський sms-пароль, термін дії карти, CVV – код.

Щоб захиститися від шахраїв потрібно самостійно зателефонувати до банку або звернутись до найближчого його відділення, не виконувати в банкоматі або терміналі інструкції, які Вам надають телефоном.

Утім, якщо все ж Ви повідомили шахраям реквізити своєї картки, потрібно:

Негайно заблокувати вашу картку та звернутись із заявою до поліції

або на електрону адресу cyberpolice.gov.ua

Нагадаємо, у Миколаєві бабусю обманули за схемою "ваш родич у лікарні". Шахраєві вдалося забрати у 81-річної пенсіонерки 9 тисяч гривень. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання