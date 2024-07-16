У Миколаєві школярка завагітніла від студента: як закінчилась їхня "історія кохання"

У Миколаєві засудили студента, який займався сексом зі школяркою, якій ще не виповнилось 14 років. За це хлопця засудили до 1 року та 6 місяців обмеження волі.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Миколаєва (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, хлопець у жовтні 2023 року зайнявся сексом з дівчиною, якій не виповнилось на той час 14 років. У матеріалах суду вказано, що все було добровільно, проте він порушив ч.1 ст. 155 КК України, - вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов`язаних із вагінальним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій.

Слідство також встановило, що після інтиму з хлопцем школярка завагітніла, проте зробила аборт.

Під час досудового слідства хлопець уклав угоду з прокурором та визнав себе винним. У потерпілої не було до нього претензій.

Суд визнав студента винним за ч. 1 ст. 155 КК України та засудив його до 1 року та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині у пари школярів народилась дитина.

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