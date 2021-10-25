У Миколаєві швидка покатала пацієнтку з коронавірусом по місту і привезла додому

У Миколаєві швидка покатала пацієнтку з коронавірусом по місту і привезла додому

У лікарнях міста скінчилися місця для пацієнтів з COVID-19.

У Миколаєві склалася напружена ситуація з місцями у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. Пацієнтів покатають містом і везуть додому.

Про це розповідає Delo.ua.

У лікарнях Миколаєва вже більше тижня існують проблеми з місцями у медзакладах для хворих на коронавірус. Є випадки, коли бригади швидкої допомоги після марних спроб госпіталізувати хворих повертають їх додому.

"Бабуся захворіла на коронавірус. Викликали "швидку" о 14:00, там сказали - у нас черга, доведеться чекати не менше чотирьох годин. В результаті бригада приїхала о 19:30. Об'їхали в "швидкій" всі лікарні. Місць немає, ніде не взяли, в результаті нас повернули назад додому", - розповів житель Миколаєва Олександр.

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань розповідають, що в закладі немає вільних місць вже більше двох тижнів.

"Я ще місяць тому на сесії обласної ради говорила - треба терміново відкривати додаткові відділення під ковідних, ситуація погіршується. Але мене тоді що голова ОДА, що голова облради просто висміяли, і нічого в результаті не зробили", - говорить головна лікарка Центру Світлана Федорова

За її словами, в облцентр можуть госпіталізувати лише у випадку, якщо пацієнт помер і звільнилося ліжко.

"Помирає хтось - одразу ж на його ліжко кладемо іншу людину. Сьогодні о 6:30 повертаюся з реанімації - в приймальні вже черга і все просяться: візьміть, покладіть, за будь-які гроші. Але нікуди", - підкреслила головлікарка, додавши, що медики працюють під кінець сил.

Нагадаємо, що Донецька область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень, там зайнято вже 88,9% ліжок, виділених для хворих з коронавірусом (3357 осіб госпіталізовано).

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