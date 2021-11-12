У Миколаєві "сімейна лікарка" на антивакцинальному мітингу зривала з людей захисні маски

У Миколаєві "сімейна лікарка" на антивакцинальному мітингу зривала з людей захисні маски

На місце події викликали правоохоронців.

У Миколаєві жінка, яка представлялася “сімейним лікарем” та виступала проти щеплинь від коронавірусу, на антивакцинальному мітингу зривала з людей захисні маски.

Про це пише видання "Новини N".

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“Вчора на станції переливання крові так звана сімейна лікарка, яка люто несла нісенітницю на мітингу антивакцинаторів, влаштувала конфлікт. Учасники зривали маски з деяких лікарів, тому була викликана поліція і їх привели всіх до тями”, — зазначив заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров.

Він також додав, що сама жінка як сімейний лікар не перебуває в жодному медичному реєстрі.

“Не довіряйте шарлатанам. Усі нормальні люди працюють, займаються своїми дітьми та справами, а не ходять на площу та розповідають алхімію”, — наголосив Гранатуров.

Окремо він попросив усіх містян не нехтувати заходами протиепідеміологічної безпеки та пройти вакцинацію.

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