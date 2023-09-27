У Миколаєві скандал: Кіма та Сєнкевича закликають не допустити знищення лікарні, яка рятує людей з прифронтових областей

Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги (МЛШМД), за наказом її директора Олександра Дем’янова, хочуть “ущільнити” шляхом злиття хірургічних відділень, а також об’єднання гінекологічного і урологічного відділення. Це може призвести до затримки проведення необхідних операцій.

При цьому, медичний персонал у лікарні отримує вдвічі менше, ніж в інших медзакладах, при аналогічній, або навіть більшій інтенсивності праці. Такі накази та ситуація із зарплатами можуть призвести до знищення лікарні, яка обслуговує прифронтові Миколаївську та Херсонську області. Про це в своїй статті пише завідувач хірургічного відділення №2 ЛШМД Миколаєва Ігор Головін.

“25 липня 2023 р. в МЛШМД вийшов Наказ №119 (оприлюднили його завідувачам і співробітникам аж у вересні): «У звʼязку з недостатнім фінансуванням підприємства у 2023 році та необхідністю проведення співвідношення кількості персоналу до кількості наданих послуг, впровадження новітніх методик лікування, ефективного використання обладнання для реалізації пріоритетних скопічних пакетів НСЗУ» : провести злиття хірургічних відділень №1 i №2 в одне обʼєднане; створити відділення ендоскопічних досліджень та малоінвазивних втручань; зʼєднати хворих гінекологічного і урологічного відділень в единий центр з переходом гінекологічного відділення на 4 поверх в урологію; перехід відділень на інші поверхи”, - наводить у своїй статті текст наказу завідувач хірургічного відділення №2 ЛШМД Миколаєва Ігор Головін.

За словами завідувавча хірургічного відділення, подібний наказ директора МЛШМД Олександра Дем’янова шокував персонал лікарні.

“Зʼєднавши два хірургічних відділення в єдине надаються умови для зменшення комфортності перебування хворих по палатах. Не буде можливості санітарної підготовки відділення до наступної госпіталізації нових хворих (підготовка ліжкового фонду, прибирання палат і приміщень). У таких умовах не зручно своєчасно підготувати документацію хворим, що виписуються з відділення. У палатних денних лікарів ще є окрема хірургічна робота (відстрочені і планові операції). Створюються умови або в затриманні оперативних втручань або в затриманні своєчасної підготовки документації. Злиття хворих урологічного і гінекологічного профілю також не бажано, тому що це різні патологічні процеси, різні інфекційні збудники”, - зазначає Головін.

Головін також відзначає, що у наказі 119 є розпорядження про відкриття непотрібного ендоскопічного відділення. Адже, ендоскопічні дослідження проводяться в профільних відділеннях лікарні. Головін наголошує, що відкриття нового непотрібного відділення відбувається на тлі того, що у лікарні недостатньо грошей навіть на зарплатню медперсоналу. Яка, натомість, вдвічі менша ніж в аналогічних медзакладах.

“Затримати працювати підготовлених медсестер в таких умовах і з такою зарплатнею неможливо. І це під час війни! Скорочувати персонал скоро не буде потреби, працівники самі розійдуться в ті лікувальні заклади, де інтенсивність праці така ж сама (а може і менша), а заробітна плата вища. Прохання допомогти зберегти нашу унікальну лікарню, зберегти ургентну хірургічну службу, а саме два відділення, зберегти та примножити сумісно з адміністрацею міста і області те, що у нас уже є, не дати дозвіл зруйнувати вже існуюче”, - пише завідувач хірургічного відділення №2 ЛШМД Миколаєва Ігор Головін.