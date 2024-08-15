У Миколаєві спалахнула пожежа: над містом піднімається чорний дим (фото)

Над Миколаєвом сьогодні, 15 серпня, здійнявся густий дим. Там гасять вогонь на території асфальтного заводу.

Про це повідомляють в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області у Facebook.

"На місце направлено пожежно-рятувальні відділення 2, 3 й 19 державних пожежно-рятувальних частин, водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Встановлено, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га", - йдеться у повідомленні рятувальників.

У Миколаєві на одному із заводів почалася пожежа Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

За словами міського голови, пожежа розпочалася у мікрорайоні Велика Корениха. Він наголосив, що ситуація контрольована.

У Миколаєві на одному із заводів почалася пожежа Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Спікерка Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі "Никвести" розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.

Нагадаємо, напередодні у Києві гасили пожежу в Дарницькому районі. Фото з чорним димом над будинками публікують у соціальних мережах.

Читайте також: