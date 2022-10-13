У Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи: будьте обережними

У Миколаєві чути звуки, які схожі на вибухи.
У Миколаєві у ніч проти 13 жовтня прозвучали сильні звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Також у соціальних мережах йдеться про те, що і в Нікополі теж лунають вибухи.
Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. Очікуємо на повідомлення влади.
Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто.
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