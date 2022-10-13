Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи: будьте обережними

Дата публікації
Перегляди
843
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи: будьте обережними

У Миколаєві чути звуки, які схожі на вибухи.

У Миколаєві у ніч проти 13 жовтня прозвучали сильні звуки вибухів. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Також у соціальних мережах йдеться про те, що і в Нікополі теж лунають вибухи. 

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. Очікуємо на повідомлення влади. 

Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях. 

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто

Читайте також: 

ППО на Півдні працює: скільки ракет збили на Миколаївщині та Одещині

ППО на Півдні працює: скільки ракет збили на Миколаївщині та Одещині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
843
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація