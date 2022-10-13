У Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи: будьте обережними

У Миколаєві чути звуки, які схожі на вибухи.

У Миколаєві у ніч проти 13 жовтня прозвучали сильні звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Також у соціальних мережах йдеться про те, що і в Нікополі теж лунають вибухи.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. Очікуємо на повідомлення влади.

Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто.

Читайте також:

ППО на Півдні працює: скільки ракет збили на Миколаївщині та Одещині