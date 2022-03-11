У Миколаєві та області подовжили вимушені канікули в школах та вишах

Канікули будуть тривати щонайменше ще два тижні.
У школах та вишах Миколаєва та області подовжили канікули, які почалися від початку вторгнення Росії до України.
Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міської ради.
Канікули у навчальних закладах будуть тривати щонайменше до 28 березня.
"Задля безпеки учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста продовжили вимушені канікули до 28 березня", — йдеться у повідомленні управління освіти.
Не будуть працювати заклади дошкільної та позашкільної освіти.
До слова, у Вознесенській громаді ухвалили рішення подовжити канікули до 27 березня.
У Куцурубській громаді підписали наказ про призупинення навчання до 31 березня через відсутність Інтернету у селах.
У Кривоозерській громаді дистанційку оголошено на невизначений термін.
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