У Миколаєві та області подовжили вимушені канікули в школах та вишах

У Миколаєві та області подовжили вимушені канікули в школах та вишах

Канікули будуть тривати щонайменше ще два тижні.

У школах та вишах Миколаєва та області подовжили канікули, які почалися від початку вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міської ради.

Канікули у навчальних закладах будуть тривати щонайменше до 28 березня.

"Задля безпеки учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста продовжили вимушені канікули до 28 березня", — йдеться у повідомленні управління освіти.

Не будуть працювати заклади дошкільної та позашкільної освіти.

До слова, у Вознесенській громаді ухвалили рішення подовжити канікули до 27 березня.

У Куцурубській громаді підписали наказ про призупинення навчання до 31 березня через відсутність Інтернету у селах.

У Кривоозерській громаді дистанційку оголошено на невизначений термін.

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