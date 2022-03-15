"У Миколаєві тепер буде трошки тихіше": ЗСУ знищили ворожу артилерію та "затрофеїли" озброєння

Українські захисники відкинули окупантів та "затрофеїли" їхню техніку.

У Миколаївській області захисники України знищили ворожу артилерію, а також обзавелися новим трофейним озброєнням.

Про це повідомив ексрадник міністра оборони України Юрій Бірюков.

"Загалом, у Миколаєві тепер буде трохи тихіше і менше обстрілів. Ще не повністю відкинуті війська окупантів, ще прилітатимуть, ще будуть, на жаль, гинути. Але тепер – менше. А чому? А все тому, що єноти вийшли на полювання. І цілком успішно. Не лише двухсотять росіян, а ще й трофеять купу озброєння та боєприпасів. І так... щось я не бачив повідомлень про полонених артилеристів", - написав Бірюков.

Нагадаємо, що в результаті боїв бійцями полку «Азов» було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ «Рись». Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.