У Миколаєві трамвай, відремонтований за 1,5 млн грн, зламався у перший день роботи

У Миколаєві трамвай, відремонтований за 1,5 млн грн, зламався у перший день роботи

Трамвай виїхав з депо і одразу зламався.

Сьогодні, 10 січня, у Миколаєві вперше після капітального ремонту з депо №1 вивели на маршрут трамвай №2114.

Оновлений вагон їздитиме за маршрутом № 3: ЧСЗ – 10 Військова, пише місцеве видання novosti-n.org.

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Директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана повідомив, що трамвай працівники підприємства оновили приблизно за 5 місяців. Вартість робіт склала 1,5 мільйона гривень.

“Ми його (трамвай - ред.) повністю візуально змінили. Вагон повністю оновлений у салоні: освітлення, сидіння, обшивка. Також ми встановили адаптери для заряджання мобільних телефонів, відеоспостереження”, – повідомив він.

Однак вийти на маршрут трамваю з першого разу не вийшло – поломка сталася, щойно він виїхав з депо.

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