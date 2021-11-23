У Миколаєві у пологовому померла породілля

Лікарку, які підозрюють в трагедії, ще не покарали.
У Миколаєві у пологовому будинку померла породілля. Прокуратура вже провела розслідування. Завідувачку відділення патології вагітних у комунальному підприємстві Миколаївської міськради "Пологовий будинок №2"не відстороняли від роботи на час проведення слідства.
Про це йдеться у відповіді управління охорони здоров’я Миколаївської міськради на інформаційний запит "Суспільного".
Офіційну причину смерті жінки не назвали, посилаючись на частину 4 статті 285 Цивільного кодексу України ― "Право на інформацію про стан здоров'я". Дитина під час пологів вижила.
Згідно з інформацією в документі, випадок смерті породіллі розглядала комісія медзакладу, міського та обласного управлінь охорони здоров’я. Проте про результати розгляду у відповіді на запит не повідомили.
16 листопада 2021 року співробітники Окружної прокуратури Миколаєва повідомили про підозру лікарці пологового будинку №2. Їй інкримінують частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України.
"Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого". Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Кременчуці у перинатальному центрі стався скандал. Жінку з кровотечею та болями навіть не оглянули, а відправили додому.
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