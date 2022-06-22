У Миколаєві в каналізацію змили зимовий черевик: він зупинив роботу насосу (фото)

У Миколаєві в каналізацію змили зимовий черевик: він зупинив роботу насосу (фото)

Комунальники закликали місцевих мешканців змивати лише біологічні відходи та не додавати клопоту під час війни.

У Миколаєві в каналізаційну мережу змили зимовий черевик. Він зупинив роботу насосу на одній із станцій.

Про це повідомили в "Миколаївводоканалі".

Так, насос, який під тиском підіймає стоки, перестав працювати. Його довелося доставити до ремонтної майстерні та розібрати. Зазначається, що насос важить близько пів тони, а коштує десятки тисяч гривень. Фахівці його відмили та розібрали. Причина зупинки – зимовий черевик.

"Друзі, давайте запам’ятаємо, що каналізаційна мережа "полюбляє" лише наші біологічні відходи. Все інше - на смітник! Будь ласка, не додавайте нам клопоту під час війни. Вистачає й рашистів", - повідомили в водоканалі.

Нагадаємо, російські окупанти 22 червня випустили по Миколаєву сім ракет.

Фото: МКП "Миколаївводоканал"

Фото: МКП "Миколаївводоканал"

Фото: МКП "Миколаївводоканал"

Фото: МКП "Миколаївводоканал"

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