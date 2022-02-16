У Миколаєві в машині наклав на себе руки колишній військовослужбовець

Чоловік отримав серйозне поранення у зоні АТО і тривалий час проходив лікування.
У понеділок, 14 лютого, у Миколаєві повісився колишній військовослужбовець 79-ї бригади Руслан Яриш.
Про це місцевому виданню “Новини-N” повідомили близькі покійного.
Руслана Яриша у 2014 році було поранено у зоні АТО — куля снайпера потрапила йому в хребет. Після поранення молодий чоловік виявився прикутим до інвалідного візка. Прямо в лікарняній палаті київського шпиталю прикутий до ліжка Руслан одружився зі своєю дівчиною Оленою. Допомогти стати на ноги обіцяли лікарі в Ізраїлі та США, де Руслан проходив реабілітацію у рамках програм підтримки.
Проте дива не сталося – Руслан не зміг піднятися з інвалідного візка. Десантник, зі слів друзів, вів активний спосіб життя, брав участь у змаганнях "Сила нації".
14 лютого Руслан вирішив звести рахунки із життям — він повісився у власному автомобілі.
Прощання з Русланом Яришем відбудеться у залі на вул. Потьомкінській, 138 у четвер, 17 лютого о 9.00.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині продовжує спливати шокувальна інформація про загибель солдатів Національної гвардії України. Нещодавно ТСН.ua писав як мінімум про два подібні інциденти, які мали місце у частині “дніпровського стрільця”. Ще один трагічний епізод стався 31 липня 2021 року із мешканцем Кривого Рогу. Військовослужбовець частини 3011 скоїв самогубство невдовзі після того, як обмовився батькові про складнощі в армії.
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