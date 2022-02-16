У Миколаєві в машині наклав на себе руки колишній військовослужбовець

У Миколаєві в машині наклав на себе руки колишній військовослужбовець

Чоловік отримав серйозне поранення у зоні АТО і тривалий час проходив лікування.

У понеділок, 14 лютого, у Миколаєві повісився колишній військовослужбовець 79-ї бригади Руслан Яриш.

Про це місцевому виданню “Новини-N” повідомили близькі покійного.

Руслана Яриша у 2014 році було поранено у зоні АТО — куля снайпера потрапила йому в хребет. Після поранення молодий чоловік виявився прикутим до інвалідного візка. Прямо в лікарняній палаті київського шпиталю прикутий до ліжка Руслан одружився зі своєю дівчиною Оленою. Допомогти стати на ноги обіцяли лікарі в Ізраїлі та США, де Руслан проходив реабілітацію у рамках програм підтримки.

Проте дива не сталося – Руслан не зміг піднятися з інвалідного візка. Десантник, зі слів друзів, вів активний спосіб життя, брав участь у змаганнях "Сила нації".

14 лютого Руслан вирішив звести рахунки із життям — він повісився у власному автомобілі.

Прощання з Русланом Яришем відбудеться у залі на вул. Потьомкінській, 138 у четвер, 17 лютого о 9.00.

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