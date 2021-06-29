У Миколаєві відкрили перший центр вакцинації від COVID-19: адреса та графік роботи

У Миколаєві відкрили перший центр вакцинації від COVID-19: адреса та графік роботи

Для отримання щеплення необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код.

У Миколаєві відкрили перший центр вакцинації від COVID-19. Щеплення проводиться вакциною CoronaVac у порядку живої черги.

Про це повідомляє пресслужба управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.

Працює центр кожні вихідні з 09.00 до 17.00 .

Адреса: вулиця Шосейна, 128.

"У центрі вакцинації працюють прищепні бригади, які попередньо пройшли навчання. Щеплення проводяться вакциною CoronaVac всім громадянам міста, які попередньо записалися через веб-портал "Дія" або контакт центр МОЗ України. Для отримання щеплення необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код, а також заповнити згоду на проведення щеплення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

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