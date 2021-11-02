У Миколаєві вирішили відтермінувати опалювальний сезон: що заважає поданню тепла

У Миколаєві вирішили відтермінувати опалювальний сезон: що заважає поданню тепла

Температурний режим дозволяє зекономити.

У Миколаєві опалювальний сезон відтермінували на тиждень. Запуск котелень почнуть при середньодобовій температурі вісім градусів тепла.

Про це Суспільному розповів заступник міського голови Віталій Луков.

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За словами Віталія Лукова, запуск теплопостачання відтермінували до восьмого листопада.

"Технічні можливості є, але температурний режим не дозволяє ефективно, потужно увімкнути опалення", – сказав він.

Директор обласного комунального підприємства "Миколаївобленерго" Микола Логвінов розповів, що опалювальний сезон затримується через те, що триває процес розпломбування вузлів обліку та йде потепління.

"Від другого листопада йде потепління. За прогнозом в четвер-п’ятницю (4-5 листопада – ред.) + 18...+19. Тобто в будинках немає сенсу запускати тепло", – говорить Микола Логвінов.

За словами провідного синоптика Миколаївського гідрометеорологічного центру Романа Мурмили, температура повітря від першого до п’ятого листопада поступово підвищуватиметься.

"Денні температури від другого до четвертого числа становитимуть 15…18 градусів тепла максимум. Нічні – 8…10 градусів тепла", – розповідає синоптик.

Синоптик додає, що після шостого листопада температура почне знижуватися.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

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