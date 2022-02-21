У Миколаєві військового та поліцейського підозрюють у зґвалтуванні дитини

У Миколаєві військового та поліцейського підозрюють у зґвалтуванні дитини

Чоловіків затримано, проводиться розслідування.

У Миколаєві затримали військового та поліцейського, яких підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Усі матеріали будуть передані в ДБР.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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На лінію “102” зателефонувала неповнолітня жителька Миколаївської області та повідомила про те, що її зґвалтували.

“Попередньо встановлено, що у Миколаєві в орендованій квартирі військовослужбовця, з яким дівчина познайомилася у мережі Інтернет, вони разом із його товаришем-поліцейським відпочивали та розпивали алкоголь. Згодом, коли дівчина хотіла піти, її не випустили і, застосувавши силу, військовий зґвалтував її. Потерпіла стверджує, що поліцейський також мав намір це зробити. Ця інформація ретельно перевірятиметься під час досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні відомства.

Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області призначив за цим фактом службове розслідування стосовно дій поліцейського. Усі зібрані матеріали досудового розслідування будуть скеровані в ДБР.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував малолітню дитину. Чоловік вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався дитини.

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