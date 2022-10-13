У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники

Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли.
Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві.
Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Уся інформація про наслідки - зранку", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто.
Читайте також:
- Росія не атакує "Калібрами" і "Іскандерами": у Повітряних силах розповіли, чому Москва їх береже
- В іранських дронах, які використовує РФ, знайшли американські плати
- Атаки дронів в Одесі: військовий експерт розповів, чи загрожує місту наступ армії РФ