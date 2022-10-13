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У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники

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У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники

Фото: ТСН.ua

Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли.

Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві

Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Уся інформація про наслідки - зранку", - йдеться у повідомленні. 

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто

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Дата публікації
Перегляди
5631
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