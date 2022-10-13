У Миколаєві влучили у п’ятиповерховий житловий будинок: на місці працюють рятувальники

Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві.

Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Уся інформація про наслідки - зранку", - йдеться у повідомленні.

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Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що в ніч проти 12 жовтня Росія теж обстрілювала місто.

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