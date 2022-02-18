У Миколаєві водій легковика збив дитину, яка виходила з трамвая

У Миколаєві водій легковика збив дитину, яка виходила з трамвая

Дитину доправили до лікарні.

Сьогодні, 18 лютого, на зупинці "БК Будівельників", водій легкового авто наїхав на дитину, яка виходила з трамвая на зупинці.

Про це повідомили у КП ММР "Миколаївелектротранс".

Дитину доправлено до лікарні. На місці інциденту працюють слідчі, які з’ясовують всі обставини ДТП.

Наразі рух трамваїв за маршрутом №1 тимчасово здійснюється до 3-ї Військової.

Новини Одеси: водій легковика збив 14-річну дівчинку просто на зебрі

Нагадаємо, у Вінницькій області сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Dodge збив двох дівчат, які перетинали дорогу у невстановленому місці. Школярки поспіли на урок і перетинали дорогу у невстановленому місці. У водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння та помістили його автівку на арештмайданчик. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Читайте також: