У Миколаєві водій виганяв пасажирку з маршрутки, бо передала 100 гривень за проїзд 

Жінка не мала дрібних грошей.
У Миколаєві водій маршрутного таксі №75 вступив у конфлікт із пасажиркою та намагався вигнати її із салону. Свідками інциденту стали інші пасажири, які і повідомили про ситуацію.
Про це повідомляється у групі “Contact Center при Миколаївській міській раді”.
"Скажіть, будь ласка, коли закінчиться хамство та свавілля з боку водіїв? В районі Садової зайшла жінка і передала за проїзд 100 грн, але водієві це не сподобалося, і він вирішив показати своє невдоволення, обливши брудом і виганяючи пасажира з салону. Також він затримував пасажирів, відмовившись їхати, якщо вона не вийде, тим самим відмовивши в послузі перевезення", - повідомила містянка Дар'я Маковенко.
Дівчина зазначає, що, починаючи від кінцевої зупинки, водій був “на нервах, а жінка - у сльозах”.
У Мережі користувачі прокоментували ситуацію:
- У мене була ситуація, коли в гаманці було лише 500 гривень та водій 43 маршруту дозволив їхати безкоштовно. Було і приємно, і не зручно, дякую адекватним водіям
- Про можливість дати решту повинен подбати водій! А точніше касир, але якщо водій не хоче садити касира, то це тільки його проблеми! 100 грн - це не 500 або 1000 грн
- Значить, настав час думати про онлайн оплату, як у тролейбусі. Це було б зручно. Щоб був вибір у пасажира
- Пасажир не повинен бігати міняти гроші! Водій надає послуги
Нагадаємо, у Миколаївській області п’яний водій маршрутки возив пасажирів.
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